只差6票！綠營內戰拚議員選舉翻盤 5/9台南地院開庭辯論

2019-04-02 18:41

〔記者王俊忠／台南報導〕去年九合一大選、台南市議員選舉，第6選區（安南區）應選6席，民進黨唐儀靜以6票之差小輸給同黨尋求連任的議員王錦德，選後唐低調對王提出當選無效之訴、要求重新驗票，這兩天台南地院選舉法庭法官到選委會驗票。據了解，法官在今天中午已驗完選票，整理出約4、50張爭議選票，將於5月9日下午開庭辯論調查、認定選票效力與歸屬。

據市選委會初步了解，選委會工作人員協助驗票工作，整理出約4、50張爭議票，已由法院調回認定審理，而雙方爭議票大多是有輕微污損等情形，雙方都有，至於這些爭議票是不是有效票？最後結果由法院審理認定，選務人員都是公正認真協助驗票工作。

台南地院行政庭長蔡雅惠表示，唐儀靜對王錦德提起當選無效一案，經南院合議庭於昨、今日兩天到選委會完成驗票程序，確認兩造爭議選票數量，合議庭並發函向中央選舉委員會調查證據，本案預訂於5月9日下午4點30分在台南地院第17法庭開庭進行辯論與調查。

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