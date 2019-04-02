台南市長黃偉哲上任3個月首波區長異動 6主任秘書調陞區長

2019-04-02 21:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲就任3個月後，施政滿意度民調居前段班，他今（2）日公布首波區長異動名單，並召見12位調動人員，他期許區長們勇於承擔責任「做個最接地氣的區長」。

南市民政局表示，由於仁德、七股、西港、將軍、安南等區區長，因離職或退休所遺職缺，為因應區政需要市政府予以補實，並連動調整6位區長職務及6位主任秘書調陞區長，預計4月15日同步上任。

黃偉哲表示，這次調整主要是為培養在地治理人才，因此以內陞為主，激勵基層公務人員士氣並希望藉由區長的職務調整，加強職務歷練增加地方治理能力，也期許區長到任後「要與民同在、苦民所苦」，勇於任事瞭解民眾需求，並為市政推動注入更多活力。

這波區長調整名單，南區區長朱棟調社會局主任秘書、南區區長蔡秀琴（原六甲區長）、安南區長葉誌明（原佳里區長）、永康區主任秘書陳必成（原歸仁區長）、歸仁區長柳世雄（原安定區長）、安定區長 李佳隆（原左鎮區長）、六甲區長 陳啟榮（原柳營區主任秘書）、佳里區長朱雅宏（原麻豆區主任秘書）、仁德區長黃素美（原仁德區主任秘書）、七股區長徐屏屏（原七股區主任秘書）、西港區長林耿漢（原西港區主任秘書）、將軍區長洪聰發（原下營區主任秘書）。

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