愚人節過後 打算買陳其邁專輯？ 蘇揆笑虧：鼓勵大家買

2019-04-02 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁昨（1）日跟上愚人節風潮，在臉書發文搞笑，表示將「不顧小英反對」，要發行首張EP「倔強總裁」，成為「2019年歌壇最強靈魂新人」。行政院長蘇貞昌今被問到，若陳其邁真的出專輯會買一張嗎？他笑稱「會鼓勵大家買」。

陳其邁1日在臉書表示，首張EP名稱為「倔強總裁」將正式發行，曲目有5首歌：夢一場、春夏秋冬、紅豆、倔強、挪威的森林，還附上試聽和購買連結，更自稱是2019歌壇最強靈魂新人。蘇貞昌也神回留言「刑法第187條之3（無正當理由使用放射線之處罰）無正當理由使用放射線，致傷害人之身體或健康者，處3年以上10年以下有期徒刑...」，搞笑言論讓許多網友笑翻。

據《三立新聞網》報導，蘇貞昌今上午視察「桃機豬瘟防疫成效暨慰勞防疫人員」時，被媒體詢問，若陳其邁真的出專輯會不會捧場買一張，蘇則笑回，上次在立法院副院長唱《倔強》有待加強，希望這次他的唱功有進步。

蘇貞昌還說：「我應該不用親自去買，因為他（陳其邁）有出的話會送我一張，但會鼓勵大家買，鼓勵大家在各方面都會變得更好。」

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