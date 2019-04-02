「霸王條款」換將？ 賴清德：毫不擔心

2019-04-02 17:14

〔記者張軒哲／台中報導〕行政院前院長賴清德今天下午走訪台中市外埔區高登牧場，參觀養豬場，了解畜牧業者營運情況，業者也購書相挺，宛如小型簽書會。對於黨內傳出有人串連以「霸王條款」換將一事，賴清德受訪時說，對卓榮泰主席跟民進黨民主制度要有信心，毫不擔心。

民進黨傳出有人串連召開臨時全國黨代表大會，企圖以「霸王條款」換將一事，賴清德說，對卓榮泰主席跟民進黨民主制度要有信心，並不擔心霸王條款。

賴清德說，希望有機會爭取國人支持，接棒承擔台灣的責任，也希望這是一場典範級初選，大家進行一場超越個人派系，為了國家的君子之爭，除了個人這樣做，也希望支持者也要這樣做。大家更各推薦自己候選人優點，避免互相攻擊，讓台灣這場選舉有別以往初選，可以作為未來初選的典範。

媒體詢問，大約再3週會產生總統初選候選人，賴清德說，自己會深入基層，了解民間問題所在，提出自己政見跟解決之道，一步一腳印，是爭取脫穎而出的不二法門。

被問到台南市議員謝龍介控告他違反選罷法，賴清德說，謝龍介是在搏版面，不是事實，不予回應。而

對於韓國瑜自詡比賴清德更像令狐沖一事，賴清德笑說，就給予尊重，韓國瑜酒量確實比他好，個性是否比較豁達，要相處才能知道。

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