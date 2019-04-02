工總將帶巨額投資到高雄？鄉民：台塑等案多在前朝敲定

2019-04-02 17:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕工業總會理事長、台塑集團總裁王文淵將於明天拜會高雄市長韓國瑜，韓國瑜會後宣布，工總將帶來巨額投資；但有PTT鄉民指出，台塑在2018年8月就確定在高雄仁武廠砸26.5億元、推動染料敏化太陽能電池工廠，和當時高雄市政府共同推動石化產業轉型高值化目標，鄉民更直言，韓國瑜所提絕大多數投資項目，在前市長陳菊、前代理市長許立明任內即已積極招商。

鄉民Aptantion引述新聞指出，報導稱韓流推動了台塑前來高雄投資染料敏化太陽能電池廠，實際上是台塑為因應石化業107年大限及全球綠電趨勢，在2018年7月底向高市府申請仁武廠部分廠區由特種降編為甲種，並投入26.5億元推動「染料敏化太陽能電池」工廠等7大投資項目，時任市長是接替陳菊的代理市長許立明。

Aptantion並分析韓國瑜將向工總招商的「六大產業鏈」，他指出，韓主動提出的新項目僅有首飾與電商平台，卻也充滿爭議，引進的中國電商平台「拚多多」風評不佳，更充斥著詐騙集團和仿冒商品；所謂首飾，也只是陸客來台時，被遊覽車載來光顧的中資轉港資一條龍，高雄莫名變成陸客口中的「鑽石王國」、「東亞最大鑽石切割中心」？

Aptantion進一步指出，韓國瑜所提絕大多數投資項目，在陳菊、許立明任內即已積極招商，其中涵蓋遊艇、文創、醫療材料、離岸風電、數位內容、精密機械、循環經濟、航太科技、會展產業、水產加工等產業，高雄遊艇產業規模更佔了全國高達八成之多，產值更上看百億；顯然前朝和今朝、對高雄經濟發展的想像有相當落差。

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