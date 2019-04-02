本土社團：小英應宣布以台灣名義加入聯合國

2019-04-02 16:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣制憲基金會今日舉行「台灣走出去–從WHO宣達談台灣國際參與策略」座談會，與會本土社團談及，因總統蔡英文不挺東京奧運正名運動，去年選舉民進黨少了100多萬票；台灣聯合國協進會則表示，將發動以台灣名義加入聯合國的公投，盼入聯公投明年與總統大選一併舉行。

台灣制憲基金會董事陳永興表示，中華民國當年在聯合國被趕出來，蔣介石犯了很大錯誤，當時國際社會是希望用台灣名義留在聯合國的，也有很多國家支持，但蔣介石「漢賊不兩立」錯誤決定，造成台灣幾十年來被國際社會排斥。

陳永興指出，這20年來台灣要加入聯合國訴求都未達成，國民黨政府不想加入聯合國，民進黨在野時提出正名制憲，但總統蔡英文執政三年來，也不積極要加入聯合國。

陳永興提及，蔡英文不挺東京奧運正名運動，去年選舉民進黨少了一百萬票，因為本土社團不想動員投票，希望政府能推動台灣入聯，讓台灣順利走入國際社會。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，去年2020東京奧運正名公投，雖然只得4百多萬票，差了60至70萬票沒通過，被國民黨政黨動員來反對，今年本土社團也會推動以「台灣」名義加入聯合國的公投。

蔡明憲批評，怎能因為中國反對杯葛，台灣就不去爭取加入WHO，不以台灣名義加入聯合國，今年5月16日仍會組團去世界衛生大會表達訴求。

蔡明憲呼籲，受到公共衛生保障是基本人權，台灣是主權獨立國家，希望總統蔡英文、衛福部能正式公開召開國際記者會，對外宣布台灣想加入世界衛生組織，以及表達要加入聯合國，這樣才能獲國際社會重視。

蔡名憲提及，政府對於入聯的態度非常不積極，本土社團將推動以台灣名義入聯公投，這條路非常困難仍要持續下去，希望公投與明年總統大選一併舉行。

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