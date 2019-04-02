1票1000元 彰化首宗當選無效判決出爐

2019-04-02 17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕買票賄選，當選也無效！彰化縣社頭鄉廣福村村長沈烱雄，於去年競選期間，以一票1000元向有投票權人賄選，彰化地檢署向彰化地方法院提出當選無效之訴，彰化地院今日判決出爐，認為檢方請求當選無效有理，應予准許。沈烱雄是彰化地檢署針對去年五合一大選結果首波提起當選無效名單之一，也是首起當選無效判決。

2018年11月30彰化選委會公布五合一當選名單，彰化地檢署當日立即針對芬園鄉溪頭村長當選人莊定山、埔鹽鄉豐澤村長當選人林振榮、田中鎮三光里長當選人邱垂鏞、社頭鄉廣福村長當選人沈烱雄、福興鄉第3選區代表當選人許長森等5名涉嫌賄選遭收押或起訴的當選人，提出當選無效之訴。

判決書指出，沈烱雄（59歲）於去年10月某日上午，交付9000元給沈姓女樁腳，以每票1000元向宋姓等選民尋求支持，10月13日，他親自將1000元賄款交付給柳姓民眾（不具廣福村長投票權），要求其林母（具廣福村長投票權）支持，又於10月下旬某日交付9000元給蕭姓選民，尋求戶內有投票權人支持。檢方獲報後追查，依違反選罷法第99條，向法院提出當選無效之判決。

沈烱雄辯稱，因村裡有人建議他買票，一時不慎就花錢買票，有人檢舉後就沒有再買。法院審查，宋姓等選民因違反投票收賄罪經緩起訴處分，被告亦坦承買票，賄選屬實，應予檢方請求當選無效判決有理，應予准許，全案可上訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，該起案件是檢方針對去年彰化五合一大選提出當選無效判決出爐首例，也是民事判決首位當選無效當選人，若經上訴定讞當選無效，沈烱雄需依法辦理解職，廣福村也須辦理補選。

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