插畫家PO圖讚總統強勢驅共機 小英親自留言網朝聖

2019-04-02 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕共機近年來頻頻挑釁，甚至日前蓄意越過海峽中線，我國蔡英文總統強調，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離，此番言論一出網友紛紛喊讚，插畫家nagee以「慈母守中線」為題，畫蔡總統守中線插畫，意外吸引總統本人前來留言。

插畫家nagee表示，中共軍機日前穿越台灣海峽中線，是件非常嚴重且惡意的挑釁行為，他強調目前距選出下任總統已不到1年時間，此時「各家媒體，各政黨，和各個政治人物，用什麼角度來看帶這件事。就非常值得台灣人民觀察」；他PO出插畫「慈母守中線」，只見蔡總統抱著阿才，在台灣上空驅逐來犯共機。

此插畫吸引近2千網友分享，也湧入逾千篇留言，連總統本人都親自留言，蔡總統說：「說好了，我們一起守中線（打勾勾）」總統還不忘提醒，「你只畫了阿才，這樣蔡想想會吃醋」，許多網友紛紛前來朝聖。

看到總統前來留言，nagee不好意思表示：「才想說這張小英畫的特別醜…結果總統本人就來了…」而對於總統的提醒，nagee也說，其實他真的是畫想想啦，阿財的話會橘的發亮。

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