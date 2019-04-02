驚！網友回報：店家播放新聞頻道中天+TVBS佔9成

2019-04-02 15:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網友日前建立「新聞頻道轉台運動」粉專，回報各地小吃店或商家播放的頻道，根據網友回報資料，出現驚人數據：中天加上TVBS，就佔了回報的小吃店播放新聞台的90%！

3月11日網友於臉書發起「新聞頻道轉台運動」，號召民眾調查在地餐廳、小吃店等公共場所，是否有「電視頻道鎖台」或「只看特定頻道」的事實，並以GOOGLE表單的方式回報全台狀況。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」根據「新聞頻道轉台運動」公布的回報數，赫然發現中天加上TVBS這兩個新聞台，就佔了回報的小吃店播放新聞台的90%。

「不禮貌鄉民團」發文說：「難怪台灣一堆人會被洗腦」、「大家快一起想辦法反制」。 根據「新聞頻道轉台運動」的最新統計，各家新聞台的回報數目依序為：TVBS新聞台 562、中天新聞台 520、東森新聞台 104、中視 46、三立新聞台 37、壹電視新聞台 21、新聞以外頻道 21、民視新聞台 19、台視 13、複數頻道 10、公共電視台 4、寰宇新聞台 4、華視 3、其他 2、非凡新聞台 1。

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