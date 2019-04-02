拉攏公教？3年前取消場館優惠今恢復 議員轟柯P政策轉彎

2019-04-02 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路聲量下滑，自認遭到邊緣化的台北市長柯文哲今（2）日起恢復退休軍公教族群的門票優惠，預計有3萬多名退休軍公教人員受惠，但柯文哲2016年時曾取消軍公教場館門票優惠，也因而被挨批政策轉彎。對此，時代力量台北市議員林亮君質疑柯文哲政策大迴轉，且補貼的的標準模糊，要求市政府做出解釋。

柯文哲2016年以「回歸法令」為由，取消軍公教場館門票優惠，但今日起北市府所管轄的場館重新對退休軍公教實施場館優惠，只要是退休人員，無論是否滿65歲，憑證都比照65歲以上長者提供票價優惠。據北市府人事處統計指出，全市有82處場館設施響應優惠。

針對外界解讀柯文哲恢復軍公教優惠，是為了討好公教人員並備戰2020，柯文哲今日受訪時解釋，年金改革後市府開始討論此政策，「其實我們也沒有額外撥什麼預算，只是把市府的場館的剩餘產能充分利用」。

而林亮君批評，明明是同一個政策，2016年時主張落實使用者付費，刪除沒有法源依據的台北市軍公教優惠票，過了3年卻又政策大迴轉，實在讓人錯愕。

林亮君指出，政府施政的邏輯要有一致性，特別是在補貼政策相關方面，否則非常容易淪為政策買票。市府可說是鼓勵退休市民出門運動休憩，但同樣是落實使用者付費精神，市府在今年宣布要推動機車停車格4階段擴大收費，從商圈、捷運站、幹道最後乃至巷弄全面收費。

林亮君質疑市府的標準何在，盼市府能詳細說明補貼的標準，「究竟什麼時候、那些族群必須要配合使用者付費，而哪些不用？」、「為什麼要上班的通勤族必須負擔使用者付費成本，而退休的軍公教不用？」

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