黨內互打？徐永明助理參選立委挑戰林昶佐

2019-04-02 14:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明助理李承值今成立粉絲專頁，宣布挑戰中正萬華區的黨內立委林昶佐。李承值說，盼能藉此建立黨內初選機制，再表達對時代力量未來路線的期許。林昶佐則說，樂見黨內的良性競爭，以及黨中央提名小組的機制。

2020立委大選在即，中正萬華區已有多位國民黨立委與議員表態參選，包含立委許毓仁、議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖都表態爭取參選，如今就連時力黨內也出現挑戰者。

李承值今上午以「李姓問政、承先啟後、值得更好」為題新開粉絲頁，並強調「堅持走自己的路，不當小綠」。李承值受訪時表示，黨內優秀年輕人如吳崢、陳為廷和彭盛韶，未來很大機會都會投入選舉，所以「建立制度是必要的」。

李承值現年31歲，畢業自陽明大學科學系、台大國發所肄業，2015年成為時代力量助理，參與上屆立委輔選，後來加入徐永明國會辦公室至今。

2016年立委選舉，民進黨在中正萬華選區以不提名的方式，保留與第三勢力合作空間，當時代表時代力量參選的林昶佐，順利打敗連任多屆的國民黨立委林郁方，在台北市深藍選區中，成功替泛綠陣營搶下1席立委席次，上任後也持續與民進黨保持友好關係。

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