傳民進黨醞釀霸王條款換將 黃偉哲呼籲以和為貴

2019-04-02 13:56

［記者劉婉君／台南報導］民進黨總統初選進入協調期，傳出有人串連召開臨時全國黨代表大會，企圖以「霸王條款」換將，對此，台南市長黃偉哲今天呼籲以和為貴。

黃偉哲表示，全代會是民進黨最高權力機構，是否召開全代會，當然要尊重所有黨代表的職權，只要達到一定人數以上的黨代表連署，就要召開臨時全代會，臨時全代會決定的事項是單一的，如果黨代表對總統選舉的期程或目前的狀況有一些要處理，就會以召開臨時全代會的方式處理，對於全代會的召開會造成什麼樣的結果，他不方便、不知道、也無法在此時做評論，只希望大家以和為貴。

黃偉哲說，期望黨內能將產生總統的期程做得圓滿，並讓各方面都能接受，千萬不要因為總統選舉提名的過程傷了和氣，進而影響全民對民進黨的看法。

他說，如果連總統這種高位階這種高道德標準的選舉都要廝殺，將對其他各級公職選舉留下不好的示範，而目前為止，蔡賴之間還能維持一定程度的自制和克制，他給予高度的肯定。

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