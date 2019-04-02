遶起來！柯文哲、朱立倫都要跟大甲媽祖去遶境

2019-04-02 12:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下週將到台中參加大甲媽祖遶境，大甲媽4月7日晚間11點30起駕，柯文哲將一路隨行，10、11日趕回台北赴市議會做施政報告，隨後再到嘉義繼續遶境，將提前趕路力拚走完全程，且預計全程都要走在媽祖鑾轎前面。

柯文哲今受訪聽到媒體提問為什麼要走在鑾轎前面，他直呼「奇怪」，遶境不是走在媽祖鑾轎的前面，或是後面，如果自己要是走在後面，大家又要問為什麼，這不是很奇怪的題目？

他也說，細節自己不清楚，而且中間還要回來啊，就是一個心願，把它走完就好了。

媒體追問，過去大甲媽祖遶境時，有去扶過鑾轎的政治人物，幾乎都有當選總統，這次是否會趁遶境時去扶轎？柯文哲則笑說，不用啦，也不會去扶轎。

對於外界質疑柯文哲提前趕路，似乎沒有陪著大甲媽走完？柯解釋，自己在2014年走過一次大甲媽祖遶境，他知道大甲媽祖最後一天是在清水那邊繞，自己要是走到大甲，就直接去廟裡拜拜就走了，上次最後一天也是早上拜完就走了，沒有最後在那邊繞。

另一方面，新北市前市長朱立倫也傳出將在7日至11日參加大甲媽祖遶境，柯文哲對於「要不要結伴一起走一下」不置可否，僅說不清楚，對自己來說都無所謂。

柯文哲表示，經常是這樣子，我們做一件事情，別人都想太多了，我們就做我們自己的事情就好了。

面對人生第二次參加大甲媽祖遶境，柯文哲昨在臉書直播時也透露，漫長的路程一次要穿2層襪子，要先穿有趾頭的襪子，再套上另一雙襪子，看似經驗老道。

不過「兩層襪子」有用嗎？柯文哲今受訪則笑說，自己有在實驗，這連走路都是專業。

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