若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害很大

2019-04-02 11:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨天提到，全國黨代表大會當中有「霸王條款」，可以否決總統候選人。賴清德競選辦公室發言人林聖哲今接受廣播訪問時表示，此事若發生，對民進黨傷害很大。

卓榮泰昨指出，他知道黨內有在醞釀一些作為，希望召開全代會。而全代會中有個霸王條款可以否決候選人，「但我們不輕易去用到這個，也從來沒有用過」。

對於如果賴清德初選勝出，是否擔心挺英派召開臨時全代會，使用霸王條款否決候選人？林聖哲說，以蔡總統團隊跟這麼多支持者的睿智，「這事若有造成的話，其實會對民進黨傷害是非常非常大」。

林聖哲說，所有的條款規定，都是為了萬一有極端情勢時，不必另外制訂規定，規定既然有了，就看黨代表的睿智，至於相關的步驟，就等民調出來後再說。

對於民進黨內流傳，黨內有人醞釀在中執會發動臨時提案，召開臨時全國代表大會，改變初選方法。林聖哲指出，「我們希望走原來正常的途徑」。黨本來就有中執會或全國黨代表大會的機制，「但希望他們理性、很有智慧地討論或考慮這問題」，如果走不一樣的路線，會造成全國民眾對民進黨的反感。

至於黨內有盼促成英賴配呼聲，林聖哲說，賴清德決心沒有改變，希望走完所有的初選程序，至於以後相關的問題，就是等初選有結果後，自然會再多方考慮，不過，現階段是把初選流程走完。

主持人追問，這個意思是指，如果賴清德初選輸了，可能會接受「英賴配」嗎，林聖哲說，他不是賴清德，不能替賴清德回答這問題，「不過，民眾的期許，其實大家都會考慮這些問題」，把初選走完，其他的就留給後面考慮。

至於，如果賴清德初選勝出，是否會找蔡總統當副手，林聖哲說，這是賴清德的職責，他不方便幫賴清德回答，但賴清德一定會找適當的人選搭配。

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