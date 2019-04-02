不抓阿扁回去關！藍營市議員洪嘉鴻告中監典獄長瀆職

2019-04-02 11:01

［記者楊政郡／台中報導］針對「新勇哥物語」（阿扁踹共）評論政治時事，頻頻出現在媒體及網路上，藍營立委日前已在台北按鈴控告法務部長瀆職，台中市立委參選人洪嘉鴻、市議員黃馨慧，上午到中檢按鈴控告台中監獄典獄長瀆職，洪說阿扁思路清晰、身體很好，手不抖、舌不抖，媒體與網路頻頻直播，明顯違反保外就醫受刑人管理規則，中監典獄長是第一線執法人員，應蒐集資料向法務部陳報，他應作為而不作為，請檢察官深入調查，台中監獄發言人副典獄長戴明瑋說，已進入司法程序，靜待司法調查。

前台中市市議員、執業律師洪嘉鴻，有意參選下屆立委選舉，上午到台中地檢署舉標語「典獄長失職、阿扁變大尾」，按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基，他說站在法律立場，典獄長是第一線執法人員，而阿扁自從2015年元月5日保外就醫，已經4年多了，頻頻出現在媒體及網路臉書，想罵誰就罵誰，哪一個保外就醫受刑人可以這樣！尤其是最近「新勇哥物語」（阿扁踹共）評論政治時事，什麼上階不上台！哪一個保外就醫受刑人可以趴趴走？明顯違反保外就醫受刑人管理規則，典獄長必須蒐集相關資料，陳報給法務部，他不作為就是失職。

副獄長戴明瑋說，該監每月都有派人前往訪查，密切掌握陳一切言行，他們參考長庚醫院、台北馬偕醫院等醫療小組評估，跟據這些醫療報告仍有保外就醫必要，至於不當言論，是否違反四不原則，均會納入評估、研議後陳報上級。

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