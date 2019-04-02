韓國瑜扯中國「內戰」盼避免戰爭 綠議員：我們不是中國人

2019-04-02 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市5位青壯派議員今聯合質詢，強烈質疑高雄市長韓國瑜的九二共識，韓國瑜搬出中國5千年歷史發生6千多次「內戰」，平均每年約1.3次，他希望能避免戰爭，但議員隨即糾正韓國瑜說法，強調「我們不是中國人、這不是內戰」。

民進黨高市議員簡煥宗、李伯毅、高閔琳、何權峰、邱俊憲，今天以聯合質詢方式，針對韓國瑜訪中引發外界諸多疑慮，要求韓國瑜清楚回應，包括為何沒通知在野黨議員可參加？為何改行程突然見特首與訪中聯辦？隨行國民黨議員沒全程參與淪為背書？有無表達來自中華民國與提及蔡英文總統？一國兩制港澳都不要？中聯辦與國台辦都幫韓國瑜背書？

議員們也代為轉達年輕族群的憂慮，擔心中華民國在台灣、會變成中華人民共和國台灣特別行政區？議員也將網友創意製作的中華人民共和國台灣特別行政區護照放大，希望韓國瑜能看看，但韓國瑜婉拒，盼透過答詢回應。

韓國瑜指出，他能理解議員們關心台灣下一代的心情，但他想再次重申戰爭沒贏家、和平沒輸家，請議員們參考，在他內心也很憂慮，雖然擔心角度可能不一樣，但大家都擔心台灣這片土地、下一代與高雄人。

韓國瑜說，任何情況下發生戰爭都是不得了的事，我們自己中華文化5千年，從皇帝大戰蚩尤到現在，4、5千年來，內戰發生6300次，每一年發生內戰1.3次；議員隨即反駁我們不是中國人、這不是內戰，韓國瑜則說，如果議員不能接受他對戰爭的疑慮，他的講法就到此為止。

韓國瑜說，他的重點在避免戰爭，就像日前中國戰機逼近台海中線引發軒然大波為例，議員認為不是中國人，他的想法則是用一切想法、智慧去避開戰爭。

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