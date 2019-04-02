陳明通「禽獸說」 朱立倫重砲回嗆陸委會「裝孝維」

2019-04-02 10:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對陸委會主委陳明通昨天重砲抨擊韓國瑜」，「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」前新北市長朱立倫今天說：「台灣人要和平不要戰爭，不但要吃飽，還要賺錢過日子；陸委會最近的表現真的是『裝孝維』」。

朱立倫今天到基隆市慶安宮參拜，受到基隆慶安宮主委、前行政院長賴清德舅舅童永的歡迎；前立委謝國樑、前基隆市長張通榮與國民黨議員宋瑋莉等多人到場，不過現任國民黨籍的基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥並未出現。

朱立倫說，民進黨不但要戰爭搞台獨，把人民帶向危險，現在連民眾要賺錢也不行；朱立倫強調，台灣人愛和平不愛戰爭，台灣人不但要吃飽還要賺錢。

朱立倫說，他提出結合基隆港、台北港與桃園航空城成為北台灣自由經濟示範區，讓貨物、觀光客、經濟發展進到基隆港，改變人民生活；朱立倫說，不要整天只想到政治問題、意識形態的對抗，人民要的是賺錢、和平、快樂是最重要的；針對陳明通的「禽獸說」，童永說，罵人不好啦

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