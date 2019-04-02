六都市長民調墊底 盧秀燕：好好努力可開低走高

2019-04-02 10:15

〔記者張菁雅／台中報導〕TVBS昨（1）日公布六都市長民調，台中市長盧秀燕滿意度33％，敬陪末座，且有4成市民未表態。盧秀燕今日表示，未表態率比滿意度還高，代表市民還在觀察新市府團隊，不論民調結果如何，都要誠實以對，只要好好努力，一定能「開低走高」。

台中市政府今日到霧峰區召開行動市政會議，她在會中表示，昨天民調結果公布後，局處長們很憂慮，但上週平面媒體公布的民調，滿意度有5成5，這次民調的未表態率達4成，比滿意度3成3還高，代表市民還在觀察新市府團隊，民調滿意度有高有低，有好有壞，不管怎樣的民調，都會虛心以待、誠實面對，最重要的是，未來只要好好努力、好好服務，會像她上次市長選舉一樣，一定能「開低走高」。

盧秀燕在接受記者訪問時也說，民調未表態率超過滿意度，是很特別的現象，顯示台中市民觀察心很強，是很理性的選民。

至於未來將如何努力，盧秀燕表示，會按照施政藍圖，一切執政按部就班地進行。

另外，針對六都中，只有台中市在數位城市未得獎，盧秀燕說，這是過去1年的評比，新市府團隊上任才3個多月，總而言之，繼續努力。

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