王浩宇愚人節宣布選高市立委 潘恆旭：來林園比左楠好選

2019-04-02 10:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕桃園市議員王浩宇愚人節當天宣布欲參選高市立委，引發外界關切，後來他撤回臉書聲明、也說明是愚人節玩笑，高市觀光局長潘恆旭今表示，如果他真的要來、我們當然歡迎，並建議要選別到左楠區，應該到深綠的林園區，潘恆旭也表態願意跟他公平競爭。

桃園市議員王浩宇昨晚在臉書PO文表示：「想了一整天，既然韓國瑜市長都公開喊話，要我到高雄參選立委。我決定投入今年的高雄左營、楠梓立法委員選舉，挑戰民進黨籍的劉世芳，以及國民黨的黃昭順或陳宜民委員。做為一個高雄市議員，如果能讓高雄更好，能夠讓大家看清楚韓國瑜的真面目，我責無旁貸。」還說「這是一個艱困選區，國民黨有北極大的優勢，但只要我們團結在一起，相信一定能夠順利勝選。」文末還標註「#我認真」。

消息一出，1分鐘內瀏覽量就超過500人次，還有人留言「笑死我了」、「王浩宇我還在想你幾歲了，還在玩4月1日」。果然，王浩宇很快刪文。

潘恆旭今指出，如果他要來、我們當然要歡迎，但左楠區藍軍比較多，都非常普遍討厭王浩宇，所以他如果來這一區選一定送死，所以想邀請他到林園大寮這區，這裡是深綠的選舉，大家對阿砲與來講是一個公平的競爭，因為他來深入匪區，還有綠色的票會願意投給他，所以他是為王浩宇好，想勸他來林園跟大寮選。

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