通靈少女獲聯合國表揚卻被忽視 外交部挨轟「官僚」

劉柏君（索菲亞）是戲劇《通靈少女》原型人物，也是棒球裁判及社工，因為致力關心弱勢女性，今年3月她被富比士評為2018年國際體壇最具影響力的女性，20日再獲頒聯合國的國際奧會女性與體育獎，是首位獲獎的台灣人。（翻攝U.S. Department of State Global Sports Mentoring Program）

2019-04-01 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕電視劇《通靈少女》原型人物「索非亞」劉柏君是台灣首位棒球女主審，3月中獲頒聯合國的國際奧會女性與體育獎，聯合國UN Women、美國在台協會（AIT）第一時間也發文道賀。但立委林昶佐質疑，政府卻忽略此事，外交部的臉書與推特一片寂靜，今（1日）質詢時更得到官僚回覆，他批評，外交部應積極開拓新作為。

「外交部應收起官僚心態，積極開拓新作為！」林昶佐今在臉書表示，台灣首位棒球女主審劉柏君獲頒聯合國「2019年國際婦女與運動獎座」，這是第一位獲此殊榮的台灣人，並在第一時間得到聯合國UN Women的推特、以及美國在台協會AIT的臉書發文道賀。

林昶佐說，台灣不是聯合國會員，卻仍有台灣之光獲聯合國的大獎，國家應該要公開肯定為台爭光的劉柏君，然而政府卻忽略此事，外交部的臉書與推特一片寂靜，他今天在外交國防委員會詢問此事時，外交部官員回答他「因為事前、事後都沒有接獲通知」。他不滿直批：「這是什麼官僚回覆？事前因得獎要保密，外交部並不知情，這可以理解。但事後媒體已經大幅報導，外交部還以沒接獲通知為由，這根本顯示了拒絕積極作為的官僚態度。」

林昶佐認為，台灣外交處境如此艱難，需要隨機應變，需要把握每次曝光的機會，這些在國際上發光發熱的台灣人更應獲得國家的肯定與支持。因此他要求外交部，「應該建立相關SOP，並條列未來配合相關事宜應積極作為的工作清單，不能再這樣不知檢討、推卸責任！」

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