韓國瑜嗆嘉義縣長沒做事 他整理政績「一張圖」打臉

2019-04-01 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前指稱，阿里山高山茶因農藥殘留問題，原簽訂銷往中國1萬盒，最後僅賣出700盒，此話引發嘉義縣產茶區各農會抗議，縣長翁章梁也挺身力挺茶農，卻被韓反嗆「幫農民做了什麼？」對此，有看不下去的網友貼出翁章梁的農業政績，狠狠打臉韓國瑜。

一名網友Hooligan在PTT發文整理翁章梁上任後，致力推動的農業成果，分別有：推出超過40項優質年節禮盒、小番茄外銷香港與新加坡、大林竹筍外銷加拿大、新港彩椒裝櫃出口新加坡、玉女小番茄美國試賣、契作200公頃地瓜外銷與6090公斤鳳梨外銷中國等，打臉韓質疑翁章梁「不要只顧搞政治動作，混淆視聽，幫農民做了什麼」的說法。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」則根據該網友整理出的項目，製成圖片方便網友分享。許多網友紛紛留言，「謝謝韓導讓我們知道原來嘉義縣長做了這麼多事情」、「韓導在轉移話題，翁縣長做的好壞，縣民自有定論，跟高雄無關，茶農受傷害才是主題」、「拿政治訂單是有什麼好拿來炫耀的」、「人在做天在看，說一畚箕，做沒一湯匙」、「替高雄人感到悲哀」。

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