轟韓國瑜挨批「綠蛆」 常美冰店：當有骨氣立足世界的台灣人

2019-04-01 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市老字號旗山「常美冰店」因不滿市長韓國瑜日前的訪中行，在臉書砲轟韓，並強調「別一直拿韓總的美食地圖來問，韓先生沒來過敝店」、「就算生意變差也不願當中國人」，遭韓粉揚言抵制並謾罵是「綠蛆」。對此，「常美冰店」今（1日）強調，他們不屑「那種討要簽和平協議、手牽手一家親的中二政客」，並喊話「要當有骨氣立足世界的台灣人」。

雖然韓粉揚言抵制常美冰店，但有許多網友表態力挺，連行政院副院長陳其邁也留言為店家打氣加油，基進黨發言人陳柏惟31日在臉書貼出一張冰店排隊盛況，現場排了將近50公尺，要排30分鐘才能吃得到，生意比以往假日還更好。

對此，常美冰店今在臉書表示，他們先對國軍表示感謝，因為昨日共軍2架殲11戰機飛越台灣海峽中線，進入台灣西南面空域，常美冰店指出，若沒有國軍及時防衛，「什麼時候被一口氣併吞都不知道」，台灣人應該齊心齊力挺民主寶島，而那些疾呼要簽和平協議、手牽手一家親的中二政客，「台灣海峽沒有加蓋，go swimming游過去吧！」

對於砲轟韓國瑜而被韓粉嗆「綠蛆」，常美冰店則爆料，因旗山馬頭山事業廢棄物掩埋場、大林廢爐渣回填農地與旗山大溝頂拆遷等事件，前市長陳菊2度參選高雄市長，「林北賭爛8年沒投過她一票」，強調他們只關心環保、人權、歷史、性別平等等議題，管他市長是藍是綠，還是由綠轉藍。

最後，常美冰店強調，這幾天臉書湧入很多留言，但不論是支持力挺還是謾罵幹譙，他們都真心覺得欣慰，正因為我們身處在言論自由的台灣，才不會因為有人罵市長、罵總統而消失不見；同時也喊話「要當有骨氣立足世界的台灣人，不當被威權體制壓迫習維尼腳下的中國人，是我們鄉下小小冰店的願望」。

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