賴清德玩金庸人物測驗 看到網友Kuso照笑了

2019-04-01 15:22

［記者劉婉君／台南報導］以金庸小說人物為心理測驗的遊戲，曾在網路造成流行，賴清德喜愛武俠小說，今天也在網路直播節目中，應氣象達人彭啟明的要求作答，測驗結果為令狐沖。賴清德在看了網友Kuso他與台南市議員謝龍介的照片後，笑說，「還好我選出來的不是楊過。」

賴清德對於自己的測驗結果表示，令狐沖喜歡喝酒武功高強，最重要的是有俠義精神。

隨後彭啟明也拿出網友Kuso的其他政治人物照片，包括韓國瑜為金輪法王等，賴清德說，韓國瑜曾說他最喜歡令狐沖，也許有機會兩人可以一起聊聊武俠小說。

而當彭啟明出示最後一張他與謝龍介被網友合成為楊過與小龍女，賴清德則回說，還好剛剛選出來的不是楊過。

至於看到前總統馬英九變成岳不群的圖卡時，賴清德說，「不敢評論。」對蘇貞昌的鳩摩智照片，「這我更不敢講！」而總統蔡英文的滅絕師太，賴說，「這網友KUSO啦！」

不過，台北市長柯文哲成為洪七公的照片，賴清德則說，大家都很喜歡洪七公，洪七公喜歡喝酒、喜歡交朋友、武功也很高強當過丐幫幫主、傳授降龍十八掌。

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