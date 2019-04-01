回應中國軍機挑釁 AIT：美敦促中國停止脅迫台灣人民

2019-04-01 14:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國昨派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。美國在台協會（AIT）今天對此表示，北京試圖單方面改變現狀是有害的（harmful），破壞數十年來促進和平穩定的結構，美國敦促中國停止脅迫台灣人民。

中國軍事威逼台灣，繼前天派出7架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲十一型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除在空偵巡的IDF戰機應對監控，軍方並緊急增派多架F16戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向。

AIT發言人孟雨荷今天對此表示，北京試圖單方面改變現狀是有害的（harmful），且對區域穩定沒有貢獻。相反的，北京破壞數十年來促進和平、穩定與發展的架構。

AIT說，北京應該停止強制脅迫性行為，並恢復與台灣民選政府對話。美國基於「台灣關係法」，所有任何非和平方式，包含抵制或禁運等影響台灣未來，都會受到美國嚴重關切。

AIT重申，台灣是可信賴的夥伴、成功的民主典範，也是世界一股良善的力量，美國敦促中國停止在安全、社會或經濟制度等方面施加危害、脅迫台灣人民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/