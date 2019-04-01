元配驚見「口交」畫面怒提告 丈夫與小三卻都沒事

2019-04-01 14:00

〔記者溫于德／台北報導〕連姓台商原在中國福建漳州經商，後為顧及小孩求學，舉家移居廈門；但連妻指控，丈夫在自家經營的健身房內接受彭姓女員工為他口交一次，全程遭監視器拍下，怒對兩人提告。士林地檢署偵查後認為，依國內刑法239條的通姦、相姦罪規定，處罰範圍限於男女性器官接合之性交，並未包括口交行為，因此對兩人處分不起訴。

依據網載，2002年，連男到中國福建漳州扎根，4年後為了小孩求學，搬遷至廈門，從此過上漳州、廈門兩地跑的日子。

然而，連妻提告指出，去年5月29日下午2時許，連男接受中國籍的健身房彭姓女員工為他口交1次，經連妻事後觀看瑜珈教室內監視器畫面後查知，提告兩人通姦罪。

連男在偵查時承認接受彭姓員工為他口交，卻辯稱，因彭女是教練，兩人會在健身房內訓練，訓練完後會作一些伸展及放鬆動作，當時他躺著，彭女幫他按摩，兩人後來有些較為親密的動作，先接吻後再口交，但除了口交外，兩人並未發生過性器接合的性交行為。

檢察官認為，依國內刑法239條的通姦、相姦罪規定，處罰範圍仍限於男女姦淫行為即男女性器接合，並未包括口交在內，因此與通姦、相姦罪之要件不符，對兩人處分不起訴。

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