基隆新市政大樓3度議會叩關失敗 預定地先建停車場

2019-04-01 13:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕被列為歷史建築的基隆市政府，因為建物老舊、空間嚴重不足，基隆市長林右昌上任後，擬打造新市政大樓，並相中閒置的基隆市公車處修車廠，蓋新市政大樓，但規劃案1250萬元，連續3年叩關失敗；基隆市政府將修車廠先闢為臨時停車場，預計5月底完工，紓解地方停車需求，市府會繼續向議會爭取支持。

林右昌和議員張顥瀚今天前往基隆市公車處修車廠會勘，交旅處簡報指出，近日就能進場施工，規劃停大型車、遊覽車15輛，佔用戶拆除後，將可停33部小汽車，預計5月底完工。

中正路和中船路有路邊收費停車，未來這裡也會納入收費管理，大型車從中正路進出，小型車從中船路進出，停車收費時間為早上9點到下午5點，每小時收費20元；其他時間則不收費，紓解周邊居民停車壓力。

林右昌表示，市府經過多年評估，這裡是最好的新市府大樓預定地，相關的預算，經費，期程，可容受的樓地板面積都符合市政府需求；他將會在新的年度繼續爭取市議會支持。

張顥瀚說，他會繼續爭取更多議會同仁的支持，把新市政大樓能在這裡蓋起來。

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