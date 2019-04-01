8年沒收3.6億選舉保證金 徐國勇：民主必要之惡

2019-04-01 12:46

〔記者謝君臨／台北報導〕親民黨立委陳怡潔今質詢表示，去年九合一選舉，中選會沒收了1.4億餘元保證金，此舉不利小黨與青年參政，建議沒收與否應取決是否違反「選罷法」；內政部長徐國勇說，選舉極為耗費社會資源，但這是民主之惡，必然要有的；未來是否根據各選區投票人數，去算退還保證金門檻，或許比較公平。

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」及「總統副總統選舉罷免法修正草案」，邀請內政部長徐國勇、中央選舉委員會代理主委陳朝建報告並備質詢。

立委陳怡潔指出，根據現行選罷法規定，登記參選公職人員須繳保證金，並以得票數決定保證金發還與否，但此規定形同變相懲罰落選者，嚴重影響人民參政權及小黨生存與發展，因此提案修法，明定保證金發還與否，因取決於候選人在選舉期間，是否違反選罷法相關規定。

陳怡潔另指出，根據統計，2008年至2016年間，中選會共沒收3億6290萬元保證金，沒入理由都是因為未達得票門檻；很多人需要透過銀行貸款、借錢才能繳得起保證金參選，若擔心參選者沒有民意基礎，可以加入連署制度，跟保證金制度雙軌並行，內政部應該釋出善意。

對此，徐國勇表示，選舉極為耗費社會資源，這部分考慮到社會資源使用，各選區投票率也不一樣，下修是可以討論，但各方面物價一直上漲，保證金如果維持這樣，「等於也是在降」；現行制度計算是根據各地區選舉總數，若以「投票人數」去算門檻，可能會比較公道，可降低被沒收的人數比例。

徐國勇也說，「講實在話，選舉極為耗費社會資源，但這是民主之惡，必然要有的」；因牽涉選務進行，還要與中選會討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/