緊張！民進黨團拉布條湧向韓國瑜 高市議長這樣反應...

2019-04-01 12:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行市長報告與質詢，民進黨團一開場就集結在報告台前拉布條，讓現場氣氛一度緊繃，不過以往個性剛猛、動輒爆氣的高市議長許崑源，今天卻異常克制、甚至有點溫和理性，對於綠營抗議行動也只是淡淡表示「要站就站」、「可以了嗎？」讓旁人覺得有些奇怪。

高市議長許崑源主持議事風格向來直率，遇到看不慣的事情或問題，常主動介入說教、甚至訓斥，本屆議會開議時，還因為不認同議員意見，當場大聲回應。

今天市長質詢是全國焦點，韓國瑜才準備上報告台時，民進黨團全體一擁而上，站在報告台前拉布條，強調拚經濟要腳踏實地、拒絕一國兩制等立場。

綠營大動作讓全場氣氛緊繃，也關注議長許崑源處置態度，不料許崑源只是淡淡的說要站就站著，並請韓國瑜先回到座位，後來又輕聲問說「可以了嗎」，再讓韓國瑜完成報告，綠營後來在施政報告時全程坐在報告台前，許崑源也沒再發聲，讓擔心他又爆氣的友人鬆了口氣。

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