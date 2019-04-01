新北第二梯立委提名公告 國民黨：有信心坐七望八

2019-04-01 12:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市黨部今天公告第10屆立法委員新北市第2梯次候選人提名辦法，包括第五（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）、六（板橋西區65里）、七（板橋東區61里）、八（中和區76里）、十（土城、三峽）選區，4月8日起至4月10日領表、登記，預計5月11日人選出爐。市黨部表示，明年立委選舉有信心「坐七望八」。

針對各選區選情概況，第五選區有前立委黃志雄表態，第六選區包括市議員林國春及市議員周勝考表態，第七選區為不分區立委柯志恩表態，第八選區為張智倫、市議員邱烽堯、市議員金瑞龍表態，第十選區為前立委盧嘉辰、前立委李嘉進、市議員黃永昌、市議員林金結表態。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，4月8日起至4月10日領表、登記，領表費10萬元，作業費50萬元，保證金50萬元。登記後4月17日前進行初選協調，預計4月18日至5月10日期間辦理民意調查，5月11日公布黨員投票及民調結果，5月15日前向黨中央提報提名名單。

李乾龍說，明年立委選舉有信心「坐七望八」，但第二（蘆洲、三重東區16里）與第三選區（三重）目前評估為艱困選區，將盡快協調找到合適人選。

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