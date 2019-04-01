傳66人擔任中國社區主任助理 徐國勇：依法處理

2019-04-01 12:06

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國人李佩珍、符坤龍赴中國擔任社區主任助理，內政部已依違反「兩岸人民關係條例」向2人各裁處10萬元罰鍰，現在傳出還有66名台灣人還在中國擔任社區主任助理職務；對此，內政部長徐國勇今表示，如果調查結果還有的話，屬實並確實且沒有離職，還是會依法處理。

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」及「總統副總統選舉罷免法修正草案」，邀請內政部長徐國勇、中央選舉委員會代理主委陳朝建報告並備質詢。

徐國勇會前接受媒體採訪，被問到赴中國擔任社區主任助理的國人，喊冤自己沒有從事政治工作；徐強調，「那個本來就是中國的公職」，兩岸條例寫得很清楚，不可到中國擔任公職，這就是政治行為，應由客觀事實判斷，而非當事人主觀說不是就不是，「有人宣稱去當政協也非政治行為，難道就不是嗎？」

針對下一波開罰名單，徐國勇說，陸委會已進行相關調查，並讓赴中國擔任社區主任助理的國人有說明機會，若盡快辭職，在說明的時候就可做相關考量，只要查證屬實，都會依法處裡。

內政部指出，根據「兩岸人民關係條例」第33條第2項，國人不得擔任經陸委會公告禁止的中國黨政軍機關、團體之職務，而根據陸委會認定，「社區居民委員會」是中國各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國村里幹事，確屬公告禁止之職務。

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