郭台銘將投入2020年總統大選？他自己這樣回應...

2019-04-01 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘可望代表國民黨出馬角逐2020年總統大選？近日台北政商圈對此議題耳語不斷，甚至說清明節就會作出宣布。鴻海集團對此沒有回應，但是郭台銘週日（31日）臉書最新PO文，下方出現「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼搏不容易，大家一起做實事」，似有若無的答案更讓外界如霧裡看花。

據政界人士分析，若郭台銘真的宣布投入總統大選，震撼力將遠遠超過韓國瑜，當前藍綠白各陣營的勢力恐會重組新洗牌，尤其是黨內初選一直爭議不斷的國民黨，恐怕會出現「三山匯一溪」的整合效應。據指出，當前的韓國瑜熱，恐怕會因郭台銘出馬，慢慢消退邊緣化。

郭台銘今年以來動作頻頻，先是以個人名義開臉書粉絲頁，接著在三月底在LINE也開闢個人專頁，成立短短8天，就已聚集33萬粉絲，上星期郭台銘更史無前例地製作共600頂紅色及藍色鴻海國旗帽，分贈他的臉友及粉絲，一般認為，鴻海國旗帽的作法已接近選舉周邊商品性質，有點像阿扁當年的「扁帽」，及蔡英文的三隻小豬撲滿，都是測試並匯集選舉人氣的指標。

郭台銘陣營最新的作法，是以每1000頂為一單位，民眾可用220元費用，就可購買一頂鴻海國旗帽，到時由街上戴國旗帽人數的多寡，就可看出郭董的行情到底有多高？

為了擴大表達對國政民情的關注，郭台銘在3月中旬，宣佈與高雄市共同推動「AI高雄，智慧工農」計劃，先以鴻海中國廠區員工、家庭與員工餐廳等超過二百萬人的需求為基礎，「永齡選物」將扮演台灣農產產銷調節管道，高雄農產品是首先合作對象。

緊接著郭台銘在三月底又推出「關心科技農業」活動，將在高雄舉辦「鴻海科技農業創業擂台」，鼓勵農民利用科技改變農業生態，前三名獎金分別20萬、10萬及5萬；郭台銘在通訊媒體上強調，關心科技農業，給創業的年輕人有更多機會，這個作法被外界分析解讀，密集關心科技事業以外的農業領域，已顯示郭台銘有意跨進政治圈了。

郭台銘是1950年次，根據美國《富比士》雜誌報導，他以總資產73億美元（新台幣2254億5千萬），為2018年台灣富豪榜首。

郭台銘一旦宣布參選，將為 2020總統大選投下震撼彈，就仿他在LINE粉絲頁開張時的留言「希望大家睡飽、睡好，明天繼續為自己的人生活的精彩」。

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