韓國瑜唱「不考慮2020」 只是誤會一場？

2019-03-31 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（3月30日）下午參加公益演唱會時再度被媒體圍住，在眾人起鬨下隨興唱了一句「我堅持～不考慮2020」，事後還在LINE上自稱不參選2020總統。但今日親韓人士強調，韓國瑜不會迴避他該承擔的責任，國民黨則表示，在「吳韓會」前，不用揣測太多。

韓國瑜昨晚詼諧自唱「我堅持∼不考慮2020」，事後還在LINE上自稱不參選2020總統，甚至於臉書發文「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。」一連串的動作，被外界解讀是表明心意不出線。

據《聯合新聞網》報導，韓陣營核心人士今天強調，昨日的詼諧自唱，是「誤會一場」，韓國瑜唱歌的背景是在跟記者開玩笑的場合。韓不會迴避該承擔的責任，也會充分與黨內同志溝通和討論。國民黨發言人歐陽龍表示，黨主席吳敦義近期會與韓國瑜懇談，在尚未有結論之前，外界勿多作揣測。

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