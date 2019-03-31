二二八受難者追思會 家屬盼早日釐清真相

2019-03-31 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕二二八事件發生迄今72年，至今仍有186名失蹤受難者，每到清明節，家屬面臨無墓可拜的窘境。二二八基金會今日在台北舉辦失蹤受難者追思會，邀請二二八事件失蹤受難者家屬共同悼念先人，盼事件真相能早日釐清。

據《中央社》報導，二二八事件紀念基金會與二二八關懷總會在清明節前夕，邀請失蹤受難者家屬，假二二八國家紀念館舉辦「2019年二二八事件失蹤受難者追思紀念會」，追思悼念迄今仍下落不明的186名失蹤受難者，家屬們也盼事件真相能撥雲見日。紀念儀式中，出席者合唱日文歌曲「化為千風」追懷先人，並獻花向失蹤受難者致意，場面哀戚肅穆。

二二八受難者林連宗外孫廖英豪表示，先人被國民黨抓走不知去向，這是每一代的痛。希望政府能夠加快給家屬交代。另一位受難者李瑞漢的兒子李榮昌表示，多年前他拜託二二八基金會辦追思紀念，國民黨政府竟然說要收錢，「我爸被你們打死，居然紀念還要收費」，幸好政黨輪替後，二二八基金會以同理心對待家屬。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元致詞時表示，希望藉由追尋真相，讓失蹤者的名字減少。在二二八的研究中，找到了許多長輩因為被捕、處死等而過世的資料，雖然這些無法彌補過去的傷害，但可以進一步發掘真相。

二二八關懷總會理事長潘信行批評，國民黨的一些立委在阻擋「促進轉型正義委員會」，還稱是東廠，「加害者說被害者是東廠，這還是人話嗎？」長輩被失蹤，是家屬心中永遠的痛。

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