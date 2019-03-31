好消息！陸軍決定續買30架黑鷹直升機 補足戰力

2019-03-31 10:51

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍先前採購60架黑鷹直升機，但卻被迫分別移撥15架給空勤總隊及空軍，搞的自己只能留下30架，嚴重影響整體作戰戰力，軍方官員今天指出，陸軍已決定要續買30架，以補足應有的戰力。

他表示，陸軍司令部日前向立院提出報告指出，陸軍已依「國軍聯合戰力規劃」指導及建案程序，研擬後續直升案籌獲規劃，將依整體預算額度納入後續年度來執行，這也是陸軍首次針對是否續購黑鷹直升機一事，做出明確的宣示。

軍方官員說，陸軍依據作戰需求，原先規劃就是要採購90架UH-60M黑鷹直升機，但考量國防整體財力，2008年先行決定採購60架，但政府又先後做出政策決定，各移撥15架黑鷹直升機給空勤總隊和空軍，導致陸軍自己只剩下30架。

官員指出，由於陸軍老舊的UH-1H直升機，已在去年12月全數汰除完畢，陸軍在通用直升機的運用及部署上更加吃緊，陸軍司令部因此決定，啟動續買30架黑鷹直升機規劃案的建案程序，將依整體預算額度納入後續年度來執行。

陸軍先前採購60架黑鷹直升機，總經費共達847億3786萬元，後續30架的總經費目前不得而知，要視能夠獲得的經費額度而定。

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