不選2020了？ 韓國瑜：這4年會讓大家看見高雄成長與改變

2019-03-31 00:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓粉可能要失望了？高雄市長韓國瑜昨天（30日）深夜透過臉書指出，就這4年的時間，會讓大家看見履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變，似乎點出自己是否參選總統的心意。

韓國瑜指出，如果沒在政治人生中摔過跤，或許會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥─名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的他來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。

他說，他知道這些東西一段時間後都會消退，也非常明白這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給他一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給韓國瑜。

韓國瑜說，從以前到現在，每雙實實在在握過的手、那些真真切切看到的熾熱眼神，怎麼能忘、怎麼敢忘？他從以前就常說，韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！他永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？

他強調，看人挑擔不吃力，事不經歷不知難，所有的一切皆問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這4年的時間，會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。

韓國瑜最後說，人所能負的責任，他必能負；人所不能負的責任，他亦一肩擔起、起走無悔。

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