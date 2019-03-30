他到小英祖墳預言：擺脫「活鬼」可連任 就怕「猛虎」下山

2019-03-30 21:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年成功預言行政院長賴清德只維持到年底，上月到台灣燈會預言主燈國運的民俗專家廖大乙，清明節前夕特別南下總統蔡英文故鄉楓港祖墳預言2020大選，他認為，小英擺脫黨內「活鬼纏身」仍大有可為，但就怕「生肖屬虎的企業家」挑戰，提醒小英司法需改革、接地氣，重獲人民支持。

「這頭猛虎出來，蔡總統很可能會下課。」廖大乙說，從屬虎的陳水扁搭配屬猴的呂秀蓮、屬虎的馬英九到屬猴的蔡英文，台灣直到2028年才會脫離虎、猴兩生肖執政的格局，因此，小英總統目前最具威脅性的對手，莫過這名生肖屬虎的企業家。

對於其他潛在總統人選，廖大乙分析，一名當紅的政治人物耍嘴皮、造神而起不足為懼，至於白綠合作更是假議題，因為白屬金、綠屬木，而金剋木，若白綠合作，民進黨必消滅，「猛虎下山」才是蔡英文總統可能「下課」主因。

廖大乙說，小英總統遭內鬼背叛成「活鬼纏身」，這個內鬼，由人變神、神變鬼又變成殭屍，加上司法改革未接地氣，引發民怨，面對活鬼及猛虎夾擊，屬猴的小英總統需要猴群，也就是人民的支持才有機會抗衡。

不同於各界瘋狂吹捧某當紅政治人物，廖大乙卻看好小英總統，他也解釋，蔡總統是一位女人家，看得出不少男人表面恭維，私底下其實瞧不起她，也是「活鬼纏身」的比喻，實不該這樣對待「台灣第一位女總統」，才會特別南下點破小英總統的困境，希望她能突破逆境完成連任。

特別南下觀察蔡家祖墳的廖大乙說，民進黨去年大敗後他曾提醒，蔡家祖墳龍邊不可出水道，1月來水泥溝仍在，現在發現已經改善，蔡家整個風水磁場也有了極大改變，小英總統氣勢也經慢慢提升，但總統仍應回到故鄉廟宇找人祭改，讓無形界的更助一臂之力。

對風水堪輿頗有研究的廖大乙，除了點評台灣燈會主燈預言神準，過去曾以「明渡（肚）一橫君」預言陳水扁中槍後當選、921大地震、2010年台灣燈會主燈炸傷人及歷任總統大選結果。

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