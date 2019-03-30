韓國瑜高唱「我堅持～不考慮2020」 潘恆旭這樣解讀…

2019-03-30 21:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕每天都被追問要不要選總統，高雄市長韓國瑜今天在媒體起鬨下，突然自編自唱「我堅持～不考慮2020」，讓全場笑翻。高雄市觀光局長潘恆旭事後解讀，韓國瑜唱的「堅持」，應該是指「堅持打拚」。

韓國瑜今天下午參加公益演唱會，原本要跟歌手翁立友在演唱會中合唱《堅持》，但為了趕往內門宋江陣開幕，因而沒有唱成。面對媒體詢問怎沒唱歌？他說，太晚了、時間不夠了！媒體起鬨說，「很期待市長唱歌，其實大家更期待你選總統，因為很多人都想拱你選總統」，韓國瑜被逗樂，笑著回答，「你怎麼老是講這個？你不要老是問，每一天問，很累的，可以了！」

韓國瑜為了脫身，主動向媒體提議，「我們唱首歌！過兩天請大家喝個啤酒、聚一聚！」媒體建議，「現在唱好了啦！」不料韓國瑜竟突然自編自唱，「我堅持~不考慮2020~」引起全場哄堂大笑，韓國瑜趁機笑著溜進電梯，還祝福大家週末快樂，保持微笑！

高市觀光局長潘恆旭事後指出，翁立友的《堅持》有4句台詞，「有人出世著好命，阮是用命底打拚」、「阮選擇的路，一定堅持到成功」，他認為韓國瑜的「堅持」應該是「堅持打拚」。

潘恆旭進一步說，韓國瑜市長數度強調現在沒有考慮中，所以推斷他的意思應該不是堅持不選，而是「現在不在考慮中」，因為現在還沒有到「做決定的時刻」，現在的確沒考慮。

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