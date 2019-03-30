朱立倫再辦投票竟這樣出題 網友笑：統計學零分！

2019-03-30 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕表態角逐國民黨2020總統初選的朱立倫，今（30日）於臉書上第四度舉辦投票活動，以絶不允許NCC淪為執政者打手打壓新聞自由為主張，詢問網友意見，卻遭網友灌爆留言，建議「不要再設計這種統計學零分的問卷了！」

朱立倫過去舉辦的投票，「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」遭逾7成網友反對；「朱立倫當總統，推動『雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化』，請問你贊成嗎？」也有多達78％民眾不贊成。還有最近以落實執行死刑為題的投票尚未結束，目前共2.6萬票，呈現6比4小贏趨勢，遭網友笑稱「凍死在同溫層」、「在同溫層裡嚴重失溫的例子」。

他今天再發打臉投票第四彈，主張「絶不允許NCC成為西廠，淪為執政者打手，打壓新聞自由。您認同嗎？」截至活動3個小時後，有約1.2萬人投票，以約7成認同形成領先。

這篇貼文有近700則留言，有網友質疑「問題本身就有過多的特定假設，NCC、西廠、執政者、打壓、新聞自由每一個項目都是需要細緻歸類的變數，您卻把讓人選擇的答案簡單二分成兩個。」不少網友受不了洗板投票，留言「虧你還讀過建中、台大工商管理系，紐約大學會計學博士...你的老師一定替你感到丟臉！不要再辦這種無聊、打臉、統計學根本沒任何意義的投票了！！」、「您真的是要參選總統的候選人嗎？還是參選什麼社團的社長？」、「可以不要再設計這種統計學零分的問卷了嗎？！不要貶低台灣人智商！」、「小編是不是沒領到薪水開始惡搞你的老闆」、「臉還沒被洗夠嗎」等。

朱立倫臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/