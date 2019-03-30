民進黨九合一敗選 賴清德點出這個原因…

2019-03-30 17:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今天（30日）在台灣文學館舉行「用行動帶來希望」新書分享會時，點出民進黨在去年九合一大選挫敗，無法獲得人民支持，主要是中小企業感受不到政府實質幫助，未來政府應再加強更實質補助，提升大數據運用及智慧科技管理，協助中小企業轉型升級很重要，再創台灣經濟奇蹟。

賴清德認為，去年九合一大選結果，民進黨執政縣市從13個掉到剩6個縣市，他除了負起政治責任辭掉行政院長職務，也深刻反省民進黨為何無法獲得人民支持，雖然政府已提供各項輔導補助政策，可是中小企業仍覺得未實質獲得政府幫助。

賴清德指出，台灣有140萬家中小企業，占台灣企業98％，提供全台881萬工作機會，大約8成就業機會，而其中有100萬家為5人以下的微型企業，當中又有60萬家跟民眾生活相關的民生服務業。

賴清德說，過去幾10年來台灣經濟奇蹟，靠著這些中小企業「提一個皮箱」到世界各地爭取訂單，提供眾多就業機會，對台灣經濟力量貢獻極大，但近年二代接班不易，遭遇轉型升級困難、工業型態改變、消費市場挑戰、外銷國際競爭壓力等因素，利潤愈來越微薄，員工加薪相形困難。

賴清德認為，當務之急是如何促進中小企業經營活力，尤其網路科技時代，運用大數據、智慧數位化等，中央與地方合作強化創新研發能力，同時建構完善的資金環境，並修改中小企業發展條例，加強國際對接能力，「國內市場雖小，但網路世界無窮大」，才能再創台灣經濟發展。

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