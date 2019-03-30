白綠重修舊好？ 卓榮泰：我本將心照明月

2019-03-30 17:37

〔記者邱灝唐／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今天到台北市議會參加市議員簡舒培舉辦的電影欣賞會，被問及白綠是否能重修舊好？他僅用「我本將心照明月」回應，目前不考慮「蔡柯配」，至於「蔡賴配」則繼續協調。

簡舒培先前曾諷刺柯文哲是「票房毒藥」，因為他在立委補選支持的候選人陳筱諭落敗。雙方今天再度為「票房毒藥」一說交鋒，柯P說，民進黨去年會大敗，就是因為在戰略執政上有很多失誤，而且現在韓流燒得這麼厲害，一部分也可歸因於白綠分手，並暗指民進黨因為有1、2個人要出風頭，所以才搞壞雙方關係，否則白綠本來就不需要當敵人。

對此，卓榮泰聞言先反問，事情真的是這樣嗎？他願意聽任何對民進黨的批評與指教，但是要講清楚，不要用籠統的話語，任何善意都應該是雙向道，而不是單行道，但現在好像是「我本將心向明月」的情況。

媒體繼續追問，白綠2020合作才能對抗國民黨，卓榮泰則說，跟國民黨的競爭是選舉的競爭，但台灣在2020年是跟中國的競爭，在守護台灣和國家整體利益的前提原則下，他們願與任何人競爭。

至於是否會推「蔡柯配」，卓榮泰說，目前沒做任何考量；被問及「蔡賴配」，他則說， 會繼續協商、努力。

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