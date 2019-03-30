挺蔡或挺賴？ 林飛帆：只盼能延續蔡政府社會轉型工程

2019-03-30 14:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕學運領袖林飛帆今出席台灣人公共事務會募款餐會時表受訪表示，台灣社會當前面臨許多轉型期，蔡政府近幾年推動諸多社會轉型工程，包含產業轉型、能源轉型、保障弱勢勞工權益、婚姻平權等，期待接下來民進黨無論由誰擔任總統候選人，都能延續這樣的政策。至於他個人較希望蔡英文或賴清德出線，林飛帆不願表態，僅重申盼候選人能延續此改革路線。

台灣人公共事務會今在台北舉辦「台灣關係法40周年暨台灣旅行法周年紀念餐會」，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、FAPA會長郭正光與多位本土社團代表都出席與會。

針對民進黨總統黨內初選，民進黨前主席姚嘉文今受訪時說，黨內本來就有提名程序，今年沒有特別，也不是參與初選就是否定對方，初選時他個人支持蔡英文，但最後由誰出線、他就支持誰；針對蔡賴配，姚嘉文說，交給負責協調的人去，有時候不是好不好，而要看本人意願。姚嘉文並重申，他認為「小英出線比較好」。

台灣社社長張葉森受訪時則說，本土社團有9成以上支持賴清德，但會尊重民進黨，無論最後推出誰都會全力支持；張葉森並說，他認為賴清德贏面比較大，但本土社團並沒有選邊站。

台灣國家聯盟召集人吳樹民受訪時並未對人選表態，只說「要看以後發展」；對於比較看好蔡或賴？吳樹民強調，事情還在變化，「不到4月不知道」，看民調如何，最後出線的人選就代表民進黨；吳樹民並說，賴清德出來競選的好處是增加不少媒體曝光度，「這對民進黨不是壞事」。

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