小小發言人被問民進黨總統初選 他機智這樣回

2019-03-30 14:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕下週就是兒童節，民進黨今（30）日舉辦「兒童親子日」，20多名小朋友由黨部的哥哥、姊姊們導覽，參觀民進黨中央黨部。民進黨主席卓榮泰打趣說，希望用比較輕鬆、活潑的日常生活方式，讓小朋友們留下好印象，等大家年滿18歲，也歡迎來入黨。有一位扮演發言人的小朋友被問到民進黨正在進行總統初選，有兩名候選人正在競爭要怎麼辦？小朋友則鎮定回應「認真選就好了」，全場歡笑不斷。

本日活動中，由主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉與小朋友們互動，認識民進黨創黨歷史、工作環境、黨工任務、一日發言人體驗等，讓未來主人翁有機會體驗政治工作者的日常。

卓榮泰主席致詞表示，今天非常歡迎各位來到這，讓大家來看看，目前台灣執政黨的工作、環境、人員，並用比較輕鬆、活潑的日常生活方式，與小朋友建立起對民進黨的第一印象。

卓榮泰說，這裡不是一個神秘的地方，而是一個開放、自由的地方。他身為黨主席，但就像是學校的班長一樣，是由班上的同學選舉出來，一樣都是符合民主的要求。

活動「小小發言人」和「小小記者提問」的節目中，邀請小朋友親自上台體驗模擬發言人及記者的互動，現場狀況相當有趣，歡笑聲不斷。小朋友提出的問題五花八門，顯得相當童趣。有些小大人成熟的提問和發言架勢，則顯得完全不輸給大人。

卓榮泰提到，民主進步黨1986年建黨到今天，已經33歲了，可能比有些現場的爸爸、媽媽還要年長一些。他也向現場的來賓介紹民進黨最重要的精神「清廉、勤政、愛鄉土」，並勉勵小朋友要「清潔、勤快、愛讀書」，未來為國家盡一份力。他說，下禮拜就是兒童節了，非常歡迎大家來黨部，看看民進黨中央目前的狀況，也讓各位小朋友在兒童節前，快樂的成長，充飽電、活力十足。

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