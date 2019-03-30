出席台美人餐會 蔡英文：民進黨團結才會贏

2019-03-30 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今出席台灣人公共事務會主辦的「台灣關係法40周年暨台灣旅行法周年紀念餐會」致詞時，以台語向在場海內外鄉親喊話。蔡英文說，歷史上的民進黨總統大選，團結就會贏、不團結就會輸，每一次都沒有例外，所以「團結最重要」；蔡英文並說，感謝副總統陳建仁願意讓賢，讓她有空間替台灣本土政權整合出一個「最強組合」。

FAPA今在台北舉辦募款餐會，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、FAPA會長郭正光與多位本土社團代表都出席與會。

蔡英文致詞時除感謝FAPA對台美關係所做的努力，她也提到，這幾年的台美關係越來越好，這是有目共睹的事，除了軍售、潛艦關鍵技術的協助、美國國會也通過很多友台法案。

蔡英文說，這次她出訪、過境夏威夷時，與許多美國國會、政府內支持台灣的朋友打電話，大家都說，台灣是一個可以信任的朋友，美國絕對會給民主台灣最大的支持。蔡英文表示，台美雙方成立「印太民主治理諮商機制」，證明台美雙方共享的民主自由價值，美國已經將台灣當成印太區域中可以信任的夥伴。

蔡英文強調，這個信任的基礎，是經過很長的時間，才累積出來的，她並提到，國際社會很怕台灣發生兩件事，第一個是遇到壓力就屈服，第二個是得到支持就冒進。這些都會影響區域穩定；蔡英文說，「信任」這兩字，看起來很簡單，做起來很困難。台灣是全世界抵抗中國壓力的最前線，台灣面對外部的壓力，還是堅持在兩岸關係上維持現狀，不冒進、不屈服。

蔡英文表示，因為台灣用一致的行動證明台灣是國際社會可以信任的朋友，所以當中國強推一國兩制，才能大聲的把台灣反對一國兩制的主張講出來，又能獲得國際支持。蔡英文並說，「這代表近三年來民進黨的路線、方向沒有錯」。

蔡英文並向在場海內外台灣鄉親喊話，歷史上民進黨總統大選，團結就會贏，不團結就會輸，每一次都沒例外，所以她要跟大家說，團結最重要，團結一定贏。

蔡英文提到，從摔落谷底到堅持改革，自2008年來，蔡英文從來沒辜負民進黨，改革會遇到什麼款的壓力，她可以承擔，她不怕受傷，但是「台灣的主權不能受傷」，七大路線的堅持，不能倒退。

蔡英文並說，感謝副總統陳建仁的讓賢，讓她有空間為本土政權整隊出一個最強組合；蔡英文說，台灣需要一個「最強組合」，繼續帶領台灣行在正確的道路上頭，她並說，「我會繼續拚，請大家對我有信心，對台灣有信心」。

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