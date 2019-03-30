被嗆票房毒藥 柯Ｐ酸：白綠沒分手韓流也不會燒起來

2019-03-30 12:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲被簡舒培批為「票房毒藥」，指他立委補選支持的候選人輸，柯當時反擊嗆：「我猜民進黨主席卓榮泰已經打電話跟她講不要再講了。」沒想到，簡舒培將與卓榮泰將同台，並回嗆柯亂講話。柯文哲今上午不甘示弱，再度嗆民進黨去年大敗，就是執政上有很多失誤，包括管中閔、吳音寧案等，柯更酸若沒有白綠分手，「韓流」也不會燒得這麼厲害。

簡舒培日前批柯文哲為票房毒藥，當時柯酸卓榮泰應已打電話要簡別再講了，沒想到簡舒培將與卓榮泰同台，她嗆柯別亂講電話，根本沒打電話這回事。

柯文哲今再度回嗆，直指民進黨去年會大敗，就是因為在戰略執政上有很多失誤，從一例一休、年金改革、管中閔案、吳音寧案，甚至轉型正義都是，但其實還有兩個最大的原因，就是白綠分手和韓流，但這兩個互相牽動，老實說若沒白綠分手的局面，韓流也不會燒得這麼厲害。

柯文哲接著繼續酸：「這些人好啊！你們搞啊！政黨的失敗有時候也不是說不行，去年的選舉，我看在台灣政治發展史上，不是正常現象，有六個縣市長連任失敗，這在民主史上算是特例，常常有些人的行為他爽、自己出風頭；議員複數選區只要有10%就一定當選，搞到最後一兩個人的行為，把整個黨、整個歷史的發展方向都傷害太大。」

媒體追問，所以民進黨的關鍵是要和柯合作？柯文哲說，不是要和她合作，但政治上朋友要多、敵人要少，別把每個批評的人當作是敵人，人家批評有道理的話自己就會改，不是批評你就要把敵人消滅掉，這是台灣社會要去思考、共融的，剛好今天是共融式遊具的活動，共榮也是種精神，想一想容忍是自由基礎。

至於白綠是否應該再合作，柯文哲說，本來就不需要當敵人，但一兩個人要出風頭搞，就被這些人搞垮了。

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