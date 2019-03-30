吳敦義拋「徵召式初選」 馬英九5字回應

2019-03-30 12:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對國民黨主席吳敦義抛出「徵召式初選」，並將親自前往高雄與高雄市長韓國瑜會面勸進領表，前總統馬英九今天到基隆參加救國團基隆市團委會青年楷模表揚時回應「祝福吳主席」。

針對綠營也批韓國瑜出訪港澳是賣台行為，前總統馬英九說：「韓國瑜當然不是賣台，賣台哪有那麼容易！」

國民黨昨天確定，將在7月28日召開全代會，正式通過總統提名候選人。據了解，在相關人士居間聯繫下，黨主席吳敦義確定將親自前往高雄與韓國瑜會面，當面了解韓國瑜對參加黨內總統初選及「徵召」參選的看法，時間就在清明連假結束到4月10日之間。

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