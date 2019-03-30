小英之友會嗆只挺英 卓榮泰：努力促成民主程序後的團結

2019-03-30 12:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於前行政院長賴清德挑戰現任總統蔡英文，傳出民間小英之友會幹部直接警告民進黨主席卓榮泰，強調他們是挺英（蔡英文總統）不挺民進黨，對此，民進黨主席卓榮泰今天受訪表示，「這不是我要擔心的問題，我們要努力促成黨內在民主程序完成後的團結，這是我們要努力的工作，不是我們要擔心的事情。」

小英之友會並非民進黨組織，是蔡英文總統的民間友人所共同成立的人民團體，負責擔任政府與民間百工百業的橋梁，協助政府施政工作、反映民間意見。

對於小英之友會幹部嗆聲，卓榮泰今天受訪指出，台灣民主政治發展這麼久，民進黨也建黨33年，不僅注重民主程序，更重要的是民主觀念和素養，現在關鍵階段，每個人應守護台灣大局，每個人大的基本目的是一樣的，雖然各自有心中支持對象，他認為黨部經過合理公正的程序後，民主機制會被大家接受支持。

卓榮泰也表示，這不是他要擔心的問題，他要努力促成黨內在民主程序完成後的團結，這是要努力的工作，不是要擔心的事情。

至於英系與新系角力，黨主席卓榮泰夾在中間是否左右為難？卓榮泰則表示，目前有些人憂心民主程序走完，或是最後大家會不會團結，比起過去組織性的動員黨員投票的初選，現在看起來，還在合理的範圍內。

而副總統陳建仁29日發表公開信，被外界視為促成蔡賴配，卓榮泰表示，他對陳建仁感到敬佩與不捨，過去3年陳建仁被總統賦予很多重要任務，他都默默完成。至於未來的事情，現在黨部正在多方面努力，會全力進行協調工作。

至於傳出地方黨部主委提議舉行臨時全代會來訂初選機制，是否為特定候選人量身打造？卓榮泰坦言，這個規定確實存在在黨章中，不過目前在任何正式會議上或協商中都沒有類似提議建議出來，會持續關注，有助於協商期間的工作都會努力去做。「目前沒有接到這樣的訊息，不會有這種懷疑。」

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