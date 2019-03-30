北市龍山國小百年校慶 柯文哲、馬英九錯開未同台

2019-03-30 11:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕創校100年的台北市龍山國小，今早舉辦「龍之靈巧騰百年－山之堅韌育群芳」校慶活動，前總統馬英九、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲等人出席，馬英九抵達活動現場受到熱烈歡迎，致詞後隨即離開，隨後約莫半個多小時，柯文哲出現，人氣同樣不輸馬，小學生不斷高喊市長，不少家長起身搶拍照，但柯馬兩人刻意錯開時間，並未碰面同台。

龍山國小創立於民國8年，校方規劃一系列的活動，包括龍山築夢園基地揭幕、返回創校發源地艋舺清水巖祖師廟迎娶傳承燈火、千人踩街等活動，今日在學校舉辦校慶活動掀起最高潮，找來馬英九、柯文哲、立委林昶佐、中正萬華區市議員及歷屆校友等人參與，可說是冠蓋雲集。

今早8點20分馬英九現身龍山校慶活動，馬英九兩位姊姊馬以南、馬乃西也陪同前往，馬英九致詞時表示，他們家在民國41年搬到龍山國小大門還在廣州街時的對面，因此他2位姐姐都是龍山國小畢業校友，笑稱自己「準校友」，雖然沒能就讀，但常常到龍山國小玩耍，所以剛大家唱校歌時他也會跟著唱一點，隨即馬唱起校歌，台下小學生高聲合唱。

致詞結束後，馬英九在隨扈陪同下離開，但有媒體在旁大喊問，是否贊成國民黨主席吳敦義特邀高雄市長韓國瑜參選2020總統大選？是否見過韓國瑜？馬並未回答，直接走人。

約莫40分鐘後，穿著龍山國小校慶制服的柯文哲抵達龍山國小，步入校門走到舞台時，沿途有家長不斷拍照、小學生熱情喊市長好，柯文哲看起來心情還不算錯，接著快步走上舞台。

柯文哲致詞表示，有個成語是百年基業，所以能成就一百年一定是很多人一棒接一棒，前人努力才有現在，因此他勉勵在場師生，作為其中一份子接棒傳承未來，要持續努力，未來還會有一百年的成功，北市府持續在國際、雲端、小田園等各方面教育不斷努力。

簡潔有力結束致詞後，柯文哲與徐國勇、校方人員手捧福祿壽的大壽桃為校慶剪綵，柯文哲還走下舞台，發放小壽桃給在場的小學生，學生無不歡喜接過、趁機跟柯握手，離開時也有家長要求合照，柯一一來者不拒，隨後走出校門趕往其他行程。

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