20萬份軍人年改通知書搞烏龍 傅正誠中將等5人受懲處

2019-03-30 10:18

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人年改在107年7月1日上路，但國防部寄發的20多萬份通知書，卻發生地址寄錯、寄錯人或級職算錯等烏龍情況，根據監察院最新完成調查報告顯示，國防部及退輔會共有5位官員受到懲處。

這份由監委蔡崇義、仉桂美完成的調查報告顯示，國防部人事次長傅正誠中將遭記申誡1次，原因是指導辦理退伍人員年改重新計算通知函寄發作業肇生誤失，負指導疏失之責；主管業務的少將處長董中興同樣負督導疏失之責而申誡2次，承辦人范姓中校以辦理作業肇生誤失，遭記過1次。

至於退輔會部分，調查報告指出，退輔會退除給付處的徐姓科長遭記過1次，懲處原因為有關已退軍職人員退除給與重新計算通知函送達案，疏未注意及防免國防部援用錯誤地址，衍生不良後果；陳姓副處長因為對此案團隊分工及人力配置，未臻周妥，致生不良影響，遭記申誡2次。

調查報告指出，國防部主辦「軍人年改通知書」寄送作業，未建立可靠的資料交換、檢核及處理機制，亦欠缺周詳規劃及與輔導會充分需求溝通，置本案資通作業與離退袍澤個人資料於極高風險之中，為本案肇生疏漏結構性因素，有檢討改善的必要。

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