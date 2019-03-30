去年底選舉攜出選票要問家人 首投族2萬元飛了

2019-03-30 09:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年首度投票選舉地方公職人員的桃園市林姓男子，選舉日當天前往龍潭區神龍路的投開票所，領取桃園市長、市議員、里長選舉票各一張，卻將桃園市長、市議員選票攜出投開票所外，桃園地檢署認為他犯後坦承犯行、深感悔悟，已予他涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件不起訴處分，但應向國庫支付2萬元。

23歲的林男去年11月24日下午1點多，前往神龍路的投開票所，向選務人員領取桃園市長、市議員、里長選舉的選舉票各一張後，在完成選票圈選過程後，僅將里長選舉票投入票匭。至於桃園市長、市議員選票，被林男夾帶出投開票所，被投開票所的監察員發現，通知警方扣得空白選票兩張，並將林男依法送辦。

林男供稱，他首次投票，平日也未特別關注政治事務，所以要投票給誰，都是詢問家人，他進入投開票所後，一時想不起來家人建議他桃園市長、市議員要選誰，他才將空白選票帶出投開票所，希望能打過電話、問過家人，再完成投票程序。

檢方說，林男的行為，已經觸犯公職人員選舉罷免法第108條「將領得之選舉票攜出場外罪」，但審酌林男並無犯罪前科，犯罪後坦承犯行也已深表悔悟，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，林男應於緩起訴處分確定後6個月內，向國庫支付2萬元。

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