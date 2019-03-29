違法替韓拉票被罰50萬 李富城：要錢沒有，要命一條

2019-03-29 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象主播李富城2018年九合一大選當日，在臉書發文替當時高雄市長候選人韓國瑜拉票，被網友檢舉違反選罷法，選委會認定違規對李富城裁罰50萬元，李指出，「要錢沒有，要命一條。」

鄉民28日在PTT八卦版指出，李富城去年11月24日在臉書貼文提到韓國瑜選前之夜，並表示「韓妻的告白，出場，面對歡聲雷動的呼聲，韓國瑜後面那雙支撐的手——李佳芬，用溫馨奪走了我的淚水。」接著呼籲「投票去吧！就差你那一票」、「投票之前再想一下，你投的不是那一黨，你投的是台灣人，台灣人的幸福。」，PTT網友對此向相關單位檢舉此貼文違反選罷法。

鄉民表示，28日收到高雄市選舉委員會來函，內容提到，中選會經會議審議，認定當時李富城的行為有為特定候選人助選之客觀事實，業違反公職人員選舉罷免法第56條第2款規定及構成第110條第5項規定要件，裁處新台幣50萬元罰鍰。

根據《上報》報導，李富城不服氣選委會做出的裁決，批評選舉罷免法只針對市井小民，自己只是在臉書上說了一句「投票去吧」，竟然被解釋成替特定人士助選，李認為自己沒錢，身後也沒有其他勢力，因此「要錢沒有，要命一條」，若有善心人士幫忙繳罰款，「我也許能多活幾天」。

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